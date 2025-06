Accoglienza extra carceraria per i genitori detenuti un progetto sperimentale della Regione

La regione si impegna a proteggere il legame tra genitori detenuti e i loro figli attraverso un innovativo progetto di accoglienza extra carceraria. Questa iniziativa sperimentale mira a garantire un ambiente dignitoso per l’infanzia, evitando che i bambini vivano in carcere, e sostenendo la genitorialità in situazioni difficili. La prossima settimana, l’assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali pubblicherà un avviso rivolto agli enti interessati, aprendo nuove prospettive di solidarietà e tutela.

Tutelare la genitorialitĂ delle persone recluse e l’infanzia, mettendo a disposizione dell’autoritĂ giudiziaria residenze idonee a evitare la presenza di bambini in carcere. L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali pubblicherĂ , la prossima settimana, un avviso rivolto agli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Accoglienza extra carceraria per i genitori detenuti, un progetto sperimentale della Regione

In questa notizia si parla di: Accoglienza Extra Carceraria Genitori

Detenuti con figli, la Regione lancia un progetto per accoglienza extra-carceraria - La Regione mette in campo un innovativo progetto per garantire dignità e tutela ai detenuti con figli, promuovendo un’accoglienza extracarceraria che protegga l’infanzia e sostenga la genitorialità .

Politiche sociali, accoglienza extra-carceraria di genitori detenuti con figli al seguito - Tutelare la genitorialità delle persone recluse e l’infanzia, mettendo a disposizione dell’Autorità giudiziaria residenze idonee a evitare la presenza di bambini in carcere. L’assessorato regionale de ... Riporta siracusaoggi.it

Genitori più vicini ai loro piccoli ricoverati, nasce la casa di accoglienza alle Scotte - Siena, 9 maggio 2015 - Finalmente a Siena, all’ospedale Le Scotte, una casa d’accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati. Insieme alla Banca del latte il progetto era fin dalla nascita ... Secondo lanazione.it

Pronta accoglienza: diventare genitori “a tempo” - Con la formula della “pronta accoglienza”, i bambini in difficoltà ... È così che si diventa madri e padri “a tempo”, genitori consapevoli fin dall’inizio di fare soltanto un ... Riporta iodonna.it