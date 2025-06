Accademia di Santa Sofia la stagione si chiude con il pianista Alexander Lonquich

L’Accademia di Santa Sofia si prepara a concludere la stagione artistica 2024/2025 con un evento di grande prestigio: il talento internazionale di Alexander Lonquich incanterà il pubblico di Benevento lunedì 9 giugno alle ore 20, presso il Teatro Comunale. Un concerto che promette emozioni uniche, valorizzato dall’orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” e dalla direzione del maestro Maurizio Petrolo. La perfezione musicale sta per raggiungere il suo apice, e voi non potete perderlo.

Tempo di lettura: 3 minuti Sarà un finale in grande stile quello della stagione artistica 20242025 dell’Accademia di Santa Sofia, che lunedì 9 giugno alle ore 20, presso il Teatro Comunale di Benevento, ospiterà uno dei più acclamati pianisti del panorama internazionale: Alexander Lonquich, protagonista di un concerto imperdibile, accompagnato dall’orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, coordinata dal maestro Maurizio Petrolo. Un evento di altissimo profilo artistico che suggella una stagione intensa e ricca di appuntamenti culturali, sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: Accademia Santa Sofia Stagione

Accademia Santa Sofia, il 17 maggio protagonista il violino di Riccardo Zamuner - Sabato 17 maggio, alle ore 20, l'Auditorium Sant'Agostino di Benevento ospiterà un nuovo affascinante concerto dell'Accademia di Santa Sofia.

Concerto di Alexander Lonquich per l'ultimo appuntamento della stagione artistica 2024/25 dell'Accademia di Santa Sofia Eventi - Sarà un finale in grande stile quello della stagione artistica 2024/2025 dell’Accademia di Santa Sofia, che lunedì 9 giugno alle ore 20.00, presso il Teatro Comunale ... Come scrive realtasannita.it

Accademia di Santa Sofia, stagione artistica di primissimo piano: apre Giannini, poi Servillo, Noa, Uto Ughi e Cammariere - Sono gli ingredienti della nuova stagione artistica 2024-2025 dell’Accademia di Santa Sofia, presentata questa mattina presso la libreria Ubik. Quattordici gli eventi in programma nel nuovo e ... Si legge su ntr24.tv

Quattordici eventi per la stagione artistica 2024/25 dell'Accademia di Santa Sofia. Tutto il programma Eventi - Musica classica, contemporanea, teatro, danza e cantautorato. Sono gli ingredienti della nuova stagione artistica 2024-2025 dell’Accademia di Santa Sofia, presentata questa mattina presso la libreria ... Da realtasannita.it

Accademia di Santa Sofia. Presentata la nuova stagione.