Abusi sessuali su due alunne minorenni | condannato un professore brindisino

Una triste vicenda scuote la scuola italiana: un professore brindisino di 34 anni è stato condannato a tre anni di reclusione per aver abusato di due minorenni di Asti, di 15 e 16 anni. La sentenza rappresenta un passo importante nella lotta contro gli abusi e la protezione dei giovani studenti. La giustizia ha sancito che nessuno è sopra le norme, soprattutto quando si tratta di tutelare i più vulnerabili.

BRINDISI – Avrebbe abusato sessualmente di due alunne di Asti, una di 16 e l'altra di 15 anni. Un professore brindisino di 34 anni che insegna in Piemonte è stato condannato a tre anni di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di avvicinare minorenni. La sentenza è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Abusi sessuali su due alunne minorenni: condannato un professore brindisino

