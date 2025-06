Abrego Garcia deportato per errore in Salvador ritorna in Usa | verrà incriminato

Una storia che scuote i confini della giustizia: Kilmar Abrego Garcia, deportato erroneamente in El Salvador, torna negli Stati Uniti dopo due mesi, pronto ad affrontare le accuse federali. Un caso che mette in discussione le procedure e solleva questioni etiche, aprendo un dibattito cruciale sui diritti degli immigrati e l’efficienza del sistema giudiziario. La vicenda di Abrego Garcia è destinata a lasciare un segno profondo nel panorama legale e sociale.

(Adnkronos) – Due mesi dopo la deportazione nel carcere di massima sicurezza in Salvador, le autorità degli Stati Uniti riportano indietro Kilmar Abrego Garcia, come avevano ordinato diverse corti federali e dopo la pronuncia della Corte Suprema. Lo rivela Abcnews, secondo cui il cittadino salvadoregno è stato incriminato da un grand jury federale per aver . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Abrego Garcia, deportato per errore in Salvador ritorna in Usa: verrà incriminato

