Abbiati convinto | Milan? serve rimotivare lo zoccolo duro come Inter e Napoli

Abbiati, ex portiere e simbolo del Milan, sottolinea l'importanza di riconquistare la fiducia del proprio pubblico, come già fanno Inter e Napoli. In un momento cruciale per i rossoneri, il suo sguardo esperto invita a una vera rimotivazione dello zoccolo duro, fondamentali per risalire la china e tornare a lottare ai vertici italiani e internazionali. Il cammino è lungo, ma con la giusta mentalità tutto è possibile.

Abbiati, l’ex portiere del Milan ha parlato quest’oggi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ponendo il focus sul club rossonero. L’ex portiere e capitano del Milan, Christian Abbiati, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport riguardo al nuovo ciclo di Allegri alla guida dei rossoneri. Con il record di presenze come portiere nella storia del Milan, squadra in cui ha giocato per quindici stagioni, Abbiati ha condiviso le sue opinioni sul club rossonero. LE PAROLE DI ABBIATI – Cosa serve ai rossoneri? “Rimotivare lo zoccolo duro: l’ Inter e il Napoli ce l’hanno e anche il Milan deve ritrovarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Abbiati convinto: «Milan? serve rimotivare lo zoccolo duro, come Inter e Napoli»

In questa notizia si parla di: Milan Abbiati Convinto Serve

Abbiati incorona Allegri: «Con Max si torna a vincere. Con lui quando non si lavora si ride. Vi svelo il segreto del mio Milan che conquistò lo scudetto» - Christian Abbiati, ex portiere e vero cuore rossonero, svela il segreto del Milan Campione: con Allegri, si torna a vincere.

L'EX MILAN - Abbiati: "Allegri è l'uomo giusto, per vincere dovrà motivare lo zoccolo duro" - Christian Abbiati è sicuro che Massimiliano Allegri sia l'uomo giusto per il Milan. L'ex portiere rossonero lo ha confermato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: ""Se è l'uomo giusto? Sì perché co ... napolimagazine.com scrive

Abbiati sul 3-4-3 del Milan: "Mi convince o no poco importa. Sta portando risultati, quindi ben venga" - Intervistato dal settimanale SportWeek, l'ex portiere Christian Abbiati ha parlato del Milan dei suoi tempi e quelli di adesso ... Il nuovo 3-4-3 di Conceiçao? Mi convince o no, poco importa. Sta ... Si legge su milannews.it

Abbiati: "Milan favorito in finale di Coppa Italia. Leao può dare qualcosa in più"" - Intervistato da SportWeek, Christian Abbiati ha parlato del Milan dei suoi tempi e quelli ... Il nuovo 3-4-3 di Conceiçao? Mi convince o no, poco importa. Sta portando risultati, quindi ben ... Si legge su tuttomercatoweb.com