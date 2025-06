Abbiamo chiesto alle classi di riflettere su argomenti vicini alla loro quotidianità

Abbiamo chiesto alle classi di riflettere su temi vicini alla loro quotidianità, stimolando il pensiero critico e la partecipazione attiva. La fiducia nel potenziale dei giovani è al centro del nostro impegno, perché crediamo che cittadini consapevoli siano la chiave per comunità più forti e coese. A parlarne è Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione CR Firenze, partner di Cronisti in Classe. Quali sono i motivi del vostro impegno? "Il Campionato di giornalismo..."

di Lisa Ciardi FIRENZE "Il nostro impegno nasce da una convinzione profonda: crediamo che sostenere il pensiero critico e la partecipazione attiva dei giovani sia fondamentale per far crescere cittadini consapevoli e costruire comunità più coese". A dirlo Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione CR Firenze, da tempo partner di Cronisti in classe de La Nazione. Quali sono i motivi del vostro impegno? "Il Campionato di giornalismo non è solo una gara: è un’opportunità per i ragazzi di allenarsi a leggere il mondo, di porsi domande, di confrontarsi con temi della contemporaneità e di imparare a raccontarli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Abbiamo chiesto alle classi di riflettere su argomenti vicini alla loro quotidianità"

In questa notizia si parla di: Abbiamo Chiesto Classi Riflettere

Ma fare sesso senza eiaculazione può davvero aumentare il piacere? Lo abbiamo chiesto a un esperto - Il sesso senza eiaculazione sta guadagnando sempre più attenzione, non solo come pratica tantrica, ma come strumento per intensificare il piacere.

"Abbiamo chiesto alle classi di riflettere su argomenti vicini alla loro quotidianità" - di Lisa Ciardi FIRENZE "Il nostro impegno nasce da una convinzione profonda: crediamo che sostenere il pensiero critico e la partecipazione ... Scrive quotidiano.net

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto