Abbassamento protezione lupi Enpa | Impugneremo ogni uccisione

L’ENPA non resta a guardare di fronte alla decisione del Parlamento Europeo di ridurre la protezione del lupo, un passo che mette a rischio la biodiversità e la convivenza con queste creature. In una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente, questa scelta appare incomprensibile e sbagliata. L’associazione si prepara a impugnare ogni uccisione illegale, difendendo con fermezza il diritto dei lupi di vivere in libertà e sicurezza.

Pisa, 5 giugno 2025 - L'Ente nazionale protezione animali (Enpa) ha aspramente criticato la decisione del Parlamento Europeo di abbassare lo status di protezione del lupo. "Bruxelles - scrive in una nota l'Enpa - ha scelto la strada sbagliata. Proprio nella giornata dedicata alla tutela dell’ambiente e della biodiversità, l’Unione Europea ha approvato la modifica alla Direttiva Habitat che abbassa lo status di protezione del lupo da “rigorosamente protetto” a “protetto”. L’Ente Nazionale Protezione Animali condanna con forza questa decisione, che definisce "una deriva antiscientifica, antietica e pericolosa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abbassamento protezione lupi, Enpa: "Impugneremo ogni uccisione"

