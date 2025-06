Abano accende la finale | Lazio e Fiorentina in corsa per il titolo

Ad Abano Terme si accende la grande sfida: Lazio e Fiorentina, due formazioni pronte a scrivere il loro nome nell'albo d'oro. Dopo una giornata di emozioni intense, il campo svela i protagonisti di questa attesa finale, un vero e proprio spettacolo che richiama l’atmosfera delle grandi serate europee. Alle 20.45, lo Stadio delle Terme si trasformerà nel palcoscenico decisivo di questa sfida epica, dove il destino del torneo sarà scritto. Non resta che scoprire chi salirà sul trono.

Ad Abano Terme si respira aria da Champions League. Dopo una giornata di fuoco, il campo ha dato i suoi verdetti. E domani, allo Stadio delle Terme, andrà in scena il gran finale. Alle 20.45, occhi puntati sulla finalissima che incoronerà la regina del torneo. A contendersi il titolo: Lazio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Abano accende la finale: Lazio e Fiorentina in corsa per il titolo

In questa notizia si parla di: Abano Finale Lazio Titolo

Abano accende la finale: Lazio e Fiorentina in corsa per il titolo - Al Torneo giovanile di Abano, dedicato alla categoria Under 14, giornata di calcio spettacolo: Lazio, Legia Varsavia e Fiorentina volano in semifinale. Sabato la finalissima ... Si legge su padovaoggi.it

Diretta/ Roma Lazio Primavera (risultato finale 3-2): giallorossi per il titolo! (28 maggio 2024) - Fin qui calcoli e ipotesi, ma c’è il campo che ci dirà la sua verità: finalmente comincia davvero la diretta di Roma Lazio Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Naturalmente il ... Secondo ilsussidiario.net

Como-Lazio U14, Quarti di Finale - Torneo Abano Terme 2024/2025