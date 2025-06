A24 crea universo horror | Talk to Me e Bring Her Back collegati ufficialmente

A24 dà vita a un universo horror senza precedenti, unendo le tensioni di Talk to Me e Bring Her Back in un’esperienza inquietante e coinvolgente. Attraverso una trovata geniale, i due mondi si intrecciano, svelando indizi, segreti e un sito web da brividi che approfondisce la lore. Preparati a un viaggio nel terrore: scopri come l’oscurità si espande e prende vita.

