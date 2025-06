A19 sarà un altro weekend complicato | deviazione verso la statale 113 in caso di lunghe code

L'estate si avvicina e con essa i consueti disagi sulla A19, ormai protagonista di un weekend complicato. In vista di lunghe code e lavori sulla Palermo-Catania, sono state adottate nuove misure per ridurre al minimo i disagi, tra cui deviazioni sulla statale 113. Dopo le azioni dell'Anas, il Comitato Operativo per la Viabilità ha deciso di implementare ulteriori contromisure. Ecco come si prepara a gestire questa sfida per garantire un flusso più sicuro e fluido.

Nuove contromisure, dopo quelle assicurate dall'Anas, per evitare che i lavori sulla Palermo-Catania influiscano eccessivamente sul traffico. E' quanto deciso oggi al termine di un Cov, comitato operativo per la viabilità, convocato dal prefetto Massimo Mariani in seguito al rientro del 2 giugno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - A19, sarà un altro weekend complicato: deviazione verso la statale 113 in caso di lunghe code

In questa notizia si parla di: Sarà Altro Complicato Deviazione

Paola Ballerini suicida poco prima della laurea, indagata l’infermiera che la seguiva nel tirocinio. I sospetti su un altro caso Sara Pedri - A tre anni dalla tragica morte di Paola Ballerini, studentessa di infermieristica, la Procura di Reggio Emilia conclude le indagini sulla sua scomparsa avvenuta il 10 maggio 2022.