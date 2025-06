A16 Napoli-Canosa chiusa per una notte la stazione di Baiano

A16 Napoli-Canosa, un intervento importante migliora la sicurezza: nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 giugno, dalle 21:00 alle 6:00, la stazione di Baiano sarà chiusa in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto per lavori di sostituzione pali luce. Per garantire un viaggio senza intoppi, si consiglia di entrare alla stazione di Avellino o di Ariano Irpino, comode alternative per proseguire il vostro percorso senza stress.

