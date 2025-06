A Villa Torlonia in mostra ’Delle piccole e grandi cose’

Villa Torlonia si trasforma in un incantevole scrigno di emozioni con "Delle piccole e grandi cose", una mostra che unisce arte e poesia in un dialogo intimo e profondo. Mirna Manni rende omaggio a un grande poeta attraverso sculture, dipinti e parole ricamate su tessuti, esplorando temi universali come memoria, vita e morte. Un’esperienza sensoriale e culturale da non perdere, capace di toccare l’anima di ogni visitatore.

Villa Torlonia apre le porte della sala delle Tinaie, nel Parco Poesia, all'artista Mirna Manni e alla sua mostra 'Delle piccole e grandi cose'. Un omaggio speciale fatto da un'artista contemporanea ad un grande poeta, in una stratificata e profonda ricerca sui temi dell'intimità, della memoria, del ricordo, della vita e della morte. Usando linguaggi espressivi diversi, con sculture ceramiche e dipinti, con parole poetiche ricamate su leggerissime trame unite a piccoli segni e frammenti del mondo vegetale, cuciti su lini e garze, l'artista riesce a creare una composizione lirica ed evocativa che porta suggestioni e rimandi alla poetica di Giovanni Pascoli.

