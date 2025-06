A un anno dall’alluvione di Trebbia e Molgora arriva la nuova vasca che dovrebbe salvare Milano

A un anno dall’alluvione che devastò Gessate e Bellinzago Lombardo, arriva una speranza concreta: la nuova vasca di laminazione delle Trobbie. Estesa su cinque ettari e capace di contenere oltre 126 mila metri cubi d’acqua, questa infrastruttura rappresenta un passo importante verso la protezione del territorio e la tranquillità dei suoi abitanti. Una soluzione innovativa che potrebbe davvero salvare Milano e i suoi Comuni dalle future calamità.

GESSATE – La nuova vasca di laminazione delle Trobbie si apre su cinque ettari di campagna alle porte del paese, è grande come sette campi da calcio e con un potenziale di invaso di oltre 126 mila metri cubi. A poco più di un anno dalla drammatica alluvione che proprio qui, a Gessate a Bellinzago Lombardo, mandò sotto tre metri d’acqua case, aziende e attività commerciali causando danni per milioni di euro ieri è stata la giornata del taglio del nastro. Impianto singolo, ma tassello di una rete di vasche di laminazione destinata destinata a mitigare il rischio su un’ampia porzione di territorio: centinaia di migliaia di cittadini, aziende, strade, metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A un anno dall’alluvione di Trebbia e Molgora arriva la nuova vasca che dovrebbe “salvare” Milano

