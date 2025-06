A tutto padel con gli ex calciatori all’Accademia dello Sport | Frey-Anastasi si portano a casa il trofeo Fonti Gaverina

Una serata all'insegna del fair play e della passione per il padel ha animato la Cittadella dello Sport di Bergamo, dove ex calciatori si sono sfidati in un torneo entusiasmante. Tra le coppie protagoniste, Nicolas Frey e Valerio Anastasi hanno conquistato il primo trofeo “Fonti Gaverina”, regalando emozioni e un’ulteriore dimostrazione del loro spirito competitivo. La competizione è stata un vero successo, e questa vittoria apre le porte a futuri appuntamenti di grande sportività e divertimento.

Nicolas Frey e Valerio Anastasi mettono le mani sul primo trofeo di padel “Fonti Gaverina” che ha scandito la serata di giovedì 5 giugno alla Cittadella dello Sport: quello che ormai è diventato un appuntamento tradizionale nel calendario del torneo di tennis organizzato dall’ Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo ha visto la partecipazione di 12 coppie formate da ex calciatori, tra cui molti storici volti dell’Atalanta. Tra loro anche Cristiano Doni, fuoriclasse nerazzurro che con la maglia della Dea ha totalizzato circa 300 presenze e che ha condiviso il campo con Papu Gomez, chiudendo al secondo posto: “Ho parlato con Giovanni Licini e gli ho detto senza mezzi termini che è un fuoriclasse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A tutto padel con gli ex calciatori all’Accademia dello Sport: Frey-Anastasi si portano a casa il trofeo “Fonti Gaverina”

