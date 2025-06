a Torremaggiore c' è la festa patronale in onore di San Sabino | ecco il programma

a Torremaggiore, la magia delle tradizioni si accende per la Festa Patronale di San Sabino, un evento che unisce fede, cultura e comunità in un crescendo di emozioni dal 13 al 16 giugno. I momenti liturgici, culminanti nelle processioni di sabato e domenica, coinvolgono i fedeli in un rituale di devozione e festa, rendendo questa ricorrenza un momento imperdibile per tutta la cittadinanza. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della spiritualità e della tradizione.

