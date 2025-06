A Stornara il secondo Memorial ‘Francesco Albanese’

A Stornara prende il via la seconda edizione del Memorial ‘Francesco Albanese’, un evento che unisce sport e solidarietà per ricordare il giovane 23enne tragicamente scomparso sul lavoro nel febbraio 2024. Organizzato con passione dagli amici di Francesco, tra cui Alessandro Coluccelli e Carmine, questa manifestazione rappresenta un’occasione speciale per celebrare la sua memoria e promuovere la sicurezza sul lavoro. Unisciti a noi in questa giornata dedicata al ricordo e alla solidarietà.

