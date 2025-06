A Savignano sul Rubicone gran finale per il contest di band emergenti Il rock è tratto

Preparati a vivere una serata indimenticabile a Savignano sul Rubicone! Sabato 7 giugno, all’Arena Gregorini, si tiene il gran finale di "Il rock è tratto 2025", il contest che celebra tre decenni di musica emergente con un palcoscenico dedicato ai giovani talenti. Dalle 21, rock, adrenalina e passione si fonderanno nelle esibizioni di Asianoia, Not My Value e altri artisti straordinari. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon suono!

Savignano sul Rubicone sabato 7 giugno ospita all'Arena Gregorini il concorso per artisti emergenti "Il rock è tratto 2025" celebrando quest'anno la 30esima edizione del festivalA. Lo spettacolo a partire dalle 21 vedrà salire sul palco dell’Arena gli Asianoia (di Ravenna), i Not My Value (di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - A Savignano sul Rubicone gran finale per il contest di band emergenti "Il rock è tratto"

In questa notizia si parla di: Savignano Rubicone Emergenti Rock

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione - A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

Asianoia, Not My Value, Spicy Knots - contest live band - a Savignano sul Rubicone (FC) - Rassegna IL ROCK È TRATTO 2025, Sabato 7 giugno – Arena Gregorini. Concerto che si concluderà tradizionalmente con un grande concerto in piazza, passerella tra giovani realtà musicali a grandi artisti ... Si legge su informazione.it

Rassegna IL ROCK È TRATTO 2024,a savignano sul Rubicone (FC) - SAVIGNANO ANCORA CITTÀ DELLA ... con dei brani inediti e nuovi arrangiamenti. Il Rock è tratto è un contest nazionale dedicato a band e artisti emergenti, che dal 1996 premia le novità della ... Segnala informazione.it

Savignano: Federico Dragogna è l’ospite del Rock è Tratto 2023 - Con Federico Dragogna, leader dei Ministri, e Elasi, Il Rock è tratto torna a suonare la più bella musica contemporanea a Savignano sul Rubicone. Mercoledì 12 ... della storica rassegna dedicata alle ... Come scrive chiamamicitta.it

La Parrocchia di Santa Lucia Savignano sul Rubicone