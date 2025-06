A San Fermo una serata sotto le stelle tra karaoke balli e disco revival a El Paso Ranch

magia comincia sotto il cielo stellato, trasformando una semplice serata in un evento indimenticabile. Vieni a vivere un'esperienza di musica, allegria e socialità in compagnia di DJ Giò & Patty, tra brani coinvolgenti e atmosfere anni ’70 e ’80. A partire dalle 19.30, la festa prende vita all’El Paso Ranch di San Fermo della Battaglia: non mancare!

Un venerdì sera all'insegna del divertimento, della musica e dell'energia: il 13 giugno, all’El Paso Ranch di San Fermo della Battaglia (via Olcellera 24), va in scena una nuova serata “Sotto le Stelle” con Dj Giò & Patty, tra karaoke, balli di gruppo e disco revival. A partire dalle 19.30, la. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - A San Fermo una serata sotto le stelle tra karaoke, balli e disco revival a El Paso Ranch

