A Roma c’è una mitica trattoria romana guidata da una famiglia di donne dove Sergio Leone amava mangiare

Nel cuore pulsante di Trastevere, dove il passato e il presente si incontrano, sorge una trattoria leggendaria: Checco er Carettiere. Guidata da una famiglia di donne appassionate, ha conquistato i palati di generazioni, diventando un punto di riferimento della cucina romana autentica. Tra le sue mura, Sergio Leone trovava il rifugio perfetto per gustare la tradizione. Scopriamo insieme i segreti di questa storica osteria che ha scritto la storia di Roma.

Ben 90 anni fa, apriva nel cuore della Roma trasteverina, un ristorante che negli anni ha contribuito a costruire la storia di questa città. I segreti del successo di Checco er Carettiere. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - A Roma c’è una mitica trattoria romana guidata da una famiglia di donne (dove Sergio Leone amava mangiare)

In questa notizia si parla di: Roma Mitica Trattoria Romana

Dove mangiare cucina romana a Roma - I grandi classici della tradizione romana nel piatto per un tour tra trattorie e ristoranti che ... che richiamano le facciate dei palazzi storici di Roma e la corteccia dei platani del Lungotevere. Lo riporta msn.com

Le migliori trattorie di Roma, dove riscoprire il vero gusto del passato - Roma si evolve, va alla ricerca di gusti esotici ... quartiere dove è nato e cresciuto, per aprire una vera trattoria romana. Lui che di trattoria contemporanea proprio non vuole sentir parlare ... Riporta romatoday.it

Anvedi... come è moderna la trattoria romana oggi - Anvedi, la trattoria di una volta... oggi Anvedi ha il coraggio di affermare che “il pop romano non si comanda”, e lo fa con una personalità unica. Con cinque locali sparsi per Roma - Axa, Battistini, ... Lo riporta italiaatavola.net

3 MIGLIORI RISTORANTI A ROMA!