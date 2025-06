A quanti mesi i bimbi iniziano a stare in posizione seduta e come aiutarli a farlo

Ogni bambino ha i suoi tempi, ma in media si siede da solo tra i 5 e gli 8 mesi. Stimolare questa fase di crescita con esercizi come il Tummy Time e semplici accorgimenti quotidiani può fare la differenza. Grazie ai consigli del dottor Domenico Curci, ortopedico all’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, scopri come accompagnare il tuo piccolo verso questa importante tappa dello sviluppo. Continua a leggere e trasformare ogni momento in un’opportunità di crescita.

