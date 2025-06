A processo l’ex rapper di “Amici” Amnesia disse alla compagna | “Sarai la nuova Giulia Cecchettin”

Un'ombra scuote il mondo dello spettacolo: l'ex rapper di "Amici" Amnesia è sotto processo per maltrattamenti. Ricordi scioccanti emergono dalle accuse, tra cui parole inquietanti rivolte alla sua ex convivente, paragonandola a figure tragiche come Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano. La vicenda apre un capitolo duro e complesso sulla violenza domestica nel contesto della celebrità. Continua a leggere.

L'ex cantante di "Amici di Maria De Filippi" dell'edizione 2013 Amnesia è finito a processo per maltrattamenti aggravati ai danni dell'ex convivente: "Mi ha detto che sarei stata la prossima Giulia Cecchettin o Giulia Tramontano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ex rapper di Amici a processo per maltrattamenti - Lorenzo Venera, in arte Lorenzo Amnesia picchiava e controllava il telefono della compagna. La donna ha raccontato in aula: 'Mi ha detto che sarei stata la prossima Giulia Cecchettin o Giulia Tramonta ... Da ansa.it

Maltrattamenti, processo a rapper Lorenzo "Amnesia" Venera, ex concorrente Amici - La deposizione in aula dell'ex fidanzata. Violenze, minacce, controlli asfissianti. E quella frase choc: "Sarai un'altra Giulia Cecchettin" ... Da rainews.it

