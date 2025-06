a piedi da scandiano a portovenere il cai celebra i centocinquant anni

In ogni passo, un frammento di storia e passione si unisce all’energia del presente. La staffetta Cai, partendo da Scandiano, percorre l’antico cammino di scienziati come Spallanzani e Vallisneri, celebrando 150 anni di impegno e scoperta. Un viaggio tra natura e memoria che culmina a Portovenere, simbolicamente attraversato dalla ‘Rana di Spallanzani’, testimonianza vivente della nostra eredità scientifica. Unisciti a questa straordinaria avventura, dove ogni passo racconta una storia senza tempo.

In cammino sulle orme di Spallanzani e Vallisneri. Da Scandiano domenica è partita la staffetta organizzata dalla sottosezione Cai Scandiano per celebrare i 150 anni del Cai di Reggio Emilia. Sono in programma otto giorni a piedi fino a Portovenere, lungo i sentieri della nostra storia scientifica tra natura, memoria e partecipazione. Con loro, simbolo del viaggio, una ‘ Rana di Spallanzani ’ che passerà di mano in mano fino al mare. "In ogni tappa – dicono dal Comune di Scandiano – incontri, spettacoli, paesaggi mozzafiato e tanti giovani coinvolti. Anche le scuole di Scandiano, come le classi della Boiardo, hanno camminato un tratto con gli escursionisti: la meraviglia sui loro volti valeva più di mille parole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it