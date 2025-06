A passeggio in centro colpito da un' asse di legno

Un pomeriggio di routine si è trasformato in un momento di paura per un anziano che passeggiava nel centro di Padova, quando un asse di legno, precipitato dal montacarichi di un cantiere, lo ha colpito improvvisamente. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti alle 17:50, hanno messo in sicurezza la zona e prestato i primi soccorsi. La pronta risposta ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l'importanza dell'attenzione e della rapidità nei momenti di emergenza.

