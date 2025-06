A Palazzo Farnese il Festival dei rondoni

A Palazzo Farnese il Festival dei Rondoni sta per prendere il volo! Preparatevi a un pomeriggio di scoperta e meraviglia, accompagnati dall’esperto Stefano Soavi che ci guiderà in un’affascinante passeggiata tra i nidi di questi sorprendenti uccelli. Un’occasione unica per immergersi nella natura e conoscere da vicino le meraviglie dell’avifauna urbana. Se pronti… lasciatevi trasportare dalla magia dei rondoni!

Tutto pronto, a Palazzo Farnese, per il Festival dei Rondoni. L'appuntamento è sabato 7 giugno alle ore 17, con l'ornitologo Stefano Soavi della Società Piacentina di Scienze Naturali, per una passeggiata in osservazione "di nido in nido", intorno allo storico complesso monumentale. Se pronti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - A Palazzo Farnese il Festival dei rondoni

In questa notizia si parla di: Palazzo Farnese Festival Rondoni

