A Ozzano riapre la piscina che era stata scoperchiata dal vento a febbraio

Dopo mesi di lavori e attenzione, la piscina comunale di Ozzano dell’Emilia riapre le sue porte, offrendo nuovamente a cittadini e sportivi un’oasi di relax e benessere. La ripresa segna un importante traguardo per la comunità, che potrà tornare a immergersi in acque sicure e godere delle attività sportive. È il momento di riscoprire il piacere di nuotare e condividere momenti di svago, perché l’estate è alle porte e la piscina è pronta ad accoglierti!

Lo scorso febbraio, la piscina comunale di Ozzano dell’Emilia era stata seriamente danneggiata dalle forti folate di vento che avevano colpito Bologna e buona parte del territorio metropolitano. Le raffiche avevano scoperchiato il tetto, costringendo l’amministrazione a chiudere l’impianto per i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - A Ozzano riapre la piscina che era stata scoperchiata dal vento a febbraio

In questa notizia si parla di: Ozzano Piscina Stata Vento

Ozzano, rimossa la copertura della piscina. Impianto ancora inagibile - Ozzano (Bologna), 7 febbraio 2025 - Lavori in corso in via Nardi dove è stata rimossa la copertura della piscina comunale, sradicata dal vento di burrasca di una decina di giorni fa. La struttura ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Vento forte colpisce Bologna: danneggiata la piscina comunale di Ozzano - Le persone presenti all’interno al momento dell’incidente sono state evacuate senza riportare ferite. Il sindaco di Ozzano, Luca Lelli ... pericolo che il forte vento ha rappresentato per gli utenti ... Si legge su gaeta.it

Nel Bolognese piscina scoperchiata dalle raffiche di vento - A Ozzano, comune della Città metropolitana, il vento ha scoperchiato il tetto della piscina comunale: tutte le persone che erano all'interno sono state evacuate e nessuno risulta ferito. Da ansa.it

Piscina Ozzano Emilia scoperchiata dal vento.