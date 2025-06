A Novara la camminata per le malattie autoimmuni

Venerdì 13 giugno 2025, Novara si trasformerà in un grande palcoscenico di solidarietà e speranza con la "Camminata del Laureato e per la Ricerca contro le Malattie Autoimmuni". Un evento che unisce comunità, sport e impegno sociale partendo dal Campus Perrone dell'Università del Piemonte Orientale. Unisciti a noi per fare la differenza e sostenere la ricerca: insieme possiamo affrontare le sfide delle malattie autoimmuni e cambiare vite.

Venerdì 13 giugno 2025 Novara ospiterà la "Camminata del Laureato e per la Ricerca contro le Malattie Autoimmuni". L’iniziativa, con partenza dal Campus Perrone dell'Università del Piemonte Orientale nasce dalla collaborazione tra Cus Piemonte Orientale, Atletica Trinacria, Radio 6023 e Arca. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - A Novara la camminata per le malattie autoimmuni

In questa notizia si parla di: Malattie Camminata Autoimmuni Novara

Novara, "Camminata per la ricerca contro le malattie autoimmuni" e "del Laureato" http://dlvr.it/TL7xKt Partecipa alla discussione

A Novara la camminata per le malattie autoimmuni - Venerdì 13 giugno 2025 Novara ospiterà la "Camminata del Laureato e per la Ricerca contro le Malattie Autoimmuni". L’iniziativa, con partenza dal Campus Perrone dell'Università del Piemonte Orientale ... Lo riporta novaratoday.it

Malattie autoimmuni, cosa sono e come si riconoscono - Esistono diverse classi di immunoglobuline: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Come nascono le malattie autoimmuni La competenza immunitaria nei confronti del proprio organismo si organizza durante la vita ... Da dilei.it

Alla scoperta delle malattie autoimmuni - Si tratta di disfunzioni che danno vita alle cosiddette malattie autoimmuni, patologie che possono condizionare pesantemente la vita di chi ne soffre. Una lunga lista La frequenza con cui si ... Lo riporta unionesarda.it