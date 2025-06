A Nizza la terza conferenza Onu sugli Oceani | è urgente agire

A Nizza, dal 9 al 13 giugno, si svolge la terza Conferenza ONU sugli Oceani, un evento di portata mondiale che riunisce settanta leader e migliaia di esperti per affrontare le sfide urgenti dei nostri mari. Con gli oceani in crisi crescente a causa di inquinamento, riscaldamento e sfruttamento, è ora di agire con decisione e innovazione. La salvaguardia degli oceani è una responsabilità collettiva: il nostro futuro dipende da questo impegno condiviso.

Roma, 6 giu. (askanews) - Settanta leader mondiali e migliaia di delegati, scienziati e rappresentanti di ong si riuniranno a Nizza, in Francia, dal 9 al 13 giugno per la terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani. La posta in gioco è alta, poiché è urgente proteggere gli oceani, inquinati, surriscaldati e sovrasfruttati. Nelle immagini aeree rifiuti di plastica ammassati sulla spiaggia di Kedonganan, a Bali (Indonesia), il 30 dicembre mostrati dall'ong ambientalista Sungai Watch, uno dei tanti video di denuncia dello stato disastroso in cui versano i nostri mari. "Non abbiamo mai visto un accumulo di rifiuti di plastica così alto un metro sulla sabbia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net