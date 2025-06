A Montesilvano torna l' appuntamento con i super camion dell' East Coast Truck

Preparati a vivere due giorni di adrenalina e grandi emozioni a Montesilvano, dove tornano i super camion dell’East Coast Truck! La terza edizione di questo imperdibile raduno, organizzato dall'associazione Street Brothers, trasformerà il piazzale antistante il Pala Dean Martin in un suggestivo spettacolo di motori, luci e solidarietà. Un evento da non perdere, all’insegna del divertimento e della beneficenza, per sostenere l’Agbe di Pescara. Vieni a scoprire il potere dei motori!

Torna a Montesilvano nel piazzale antistante il Pala Dean Martin il raduno di camion modificati East Coast Truck, giunto alla sua terza edizione e organizzato dall'associazione Street Brothers. Una festa a scopo benefico a sostegno dell'Agbe di Pescara. Appuntamento sabato 7 e domenica 8 giugno.

