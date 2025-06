A Monte Sant' Angelo la mostra di grafiche e dipinti di Federico De Bellis

Scopri l’arte di Federico De Bellis in una suggestiva mostra a Monte Sant’Angelo. Dal 6 al 21 giugno, nella Green Cave, potrai lasciarti catturare dalle sue grafiche e dipinti che narrano il viaggio dalla spiaggia di Chieuti alle grotte del Gargano. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di emozioni e creatività, il tutto con ingresso libero. Non perdere questa esperienza visiva e sensoriale!

Da venerdì 6 a sabato 21 giugno nella Green Cave a Monte Sant’Angelo si potrà ammirare la mostra di grafiche e dipinti di Federico De Bellis dal titolo ‘Unmaredamare. Dalla spiaggia di Chieuti alle grotte del Gargano'. L'ingresso è libero dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.30 (lunedì chiuso). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Monte Sant'Angelo la mostra di grafiche e dipinti di Federico De Bellis

