A Milano presidio pro-Israele contro la manifestazione di Azione e Italia Viva | Calenda non è mio amico

Fuori dal Teatro Franco Parenti di Milano, dove si è tenuto l'evento "Due Popoli, due Stati, un destino", organizzato da Azione e Italia viva, Carlo Calenda è stato contestato da una trentina di persone riunite in un presidio organizzato dall'associazione Free 4 future a cui hanno aderito anche membri dell'associazione milanese Pro Israele. Presente anche Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano. Tra gli striscioni esposti, uno recita "Calenda non è mio amico", e un altro "Liberare gli ostaggi per cessare il fuoco". Dall'altra parte della strada è nata una discussione tra alcuni cittadini.