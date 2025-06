A Milano oltre 200 manager a confronto su mondo che cambia

A Milano, oltre 200 manager si sono confrontati su un mondo del lavoro in costante evoluzione, esplorando il ruolo del sindacato dei manager e il futuro della managerialità italiana. In un contesto di sfide e opportunità, le discussioni hanno focalizzato come promuovere il benessere delle persone, aumentare la produttività e rafforzare la competitività delle aziende. Questi incontri rappresentano un passo fondamentale verso un nuovo paradigma del management nel nostro Paese, dove il cambiamento diventa opportunità di crescita e innovazione.

(Adnkronos) – In un mondo del lavoro che evolve qual è il ruolo del sindacato dei manager? Quale il futuro della managerialità del Paese e in che modo favorire benessere delle persone e una maggiore produttività e competitività delle aziende? Sono questi alcuni dei temi discussi nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 giugno

