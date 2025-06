A Lucera una mobilitazione in piazza per la Palestina

A Lucera, il cuore della città si anima con una mobilitazione in piazza per la Palestina. Domenica 8 giugno alle 19, piazza Duomo sarà il palcoscenico di un gesto di solidarietà e speranza, promosso da associazioni, partiti, sindacati e cittadini. Una voce unita per chiedere pace e giustizia: basta massacri, basta complicità. La manifestazione vuole essere un segnale forte di vicinanza e di impegno per un futuro di pace e rispetto.

Domenica 8 giugno alle 19 in piazza Duomo a Lucera, si terrà una manifestazione pubblica a sostegno del popolo palestinese, promossa da associazioni, partiti, sindacati, comitati e semplici cittadini uniti dalla volontà di far sentire una voce chiara: basta massacri, basta complicità. La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Lucera una mobilitazione in piazza per la Palestina

In questa notizia si parla di: Lucera Piazza Mobilitazione Palestina

In Piazza Duomo per la Palestina - Un gruppo di attivisti locali, con la partecipazione di associazioni, partiti, sindacati e comitati, ha dato appuntamento per domenica 8 giugno, a partire dalle 18 in Piazza Duomo, per una manifestazi ... Lo riporta luceraweb.eu

La musica contro il silenzio: i musicisti italiani in piazza per la Palestina - Una mobilitazione senza precedenti: un’ondata sonora attraversa l’Italia, da nord a sud, una partitura collettiva che risuona nelle piazze ... vanityfair.it scrive

In piazza con le bandiere della Palestina - Dopo la grande manifestazione del 9 maggio, Cesena torna in piazza del Popolo il 24 maggio alle 17.30 per non voltarsi dall’altra parte ... livingcesenatico.it scrive

PRESIDIO ANTIFASCISTA IN PIAZZA TRICOLORE A MILANO (29 APRILE 2015)