A ' La Fontina' un nuovo negozio di vicinato | ecco il panificio ' Dalla Berri'

Benvenuti a La Fontina, dove nasce una deliziosa novità per gli amanti del buon pane: Dalla Berri, il nuovo panificio di Irene Berretta. Un punto di riferimento di vicinato che promette fragranti tradizioni e sapori autentici, pronti a conquistare il cuore della comunità. Con entusiasmo e passione, Irene apre le sue porte in via Giosuè Carducci 82/D, dando vita a un angolo di genuinità e convivialità. Un’occasione da non perdere per gustare l’eccellenza locale.

Una nuova avventura per Irene Berretta, che ha aperto il nuovo panificio 'Dalla Berri', situato in località La Fontina (San Giuliano Terme) in via Giosuè Carducci n. 82D. Al taglio del nastro presente l'assessore del Comune di San Giuliano Terme Angela Pisano, il referente sindacale di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - A 'La Fontina' un nuovo negozio di vicinato: ecco il panificio 'Dalla Berri'

