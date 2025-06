A Gerusalemme la preghiera dei palestinesi alla moschea di Al-Aqsa

Nella storica cornice di Gerusalemme, i musulmani palestinesi si raccolgono nella Moschea di Al-Aqsa per un momento di profonda spiritualità: la preghiera mattutina dell’Eid al-Adha, la festa del sacrificio. Un gesto di fede e unità che celebra la fine del pellegrinaggio alla Mecca, mantenendo viva una tradizione millenaria. In questo scenario sacro, le preghiere si elevano come un richiamo universale alla pace e alla speranza, lasciando un segno indelebile nel cuore della Città Santa.

Gerusalemme, 6 giu. (askanews) - Nella Città Vecchia di Gerusalemme i musulmani palestinesi recitano una speciale preghiera mattutina nel primo giorno della festività Eid al-Adha, la festa del sacrificio, che segna la fine del pellegrinaggio hajj alla Mecca. Sullo sfondo la Moschea di Al-Aqsa.

