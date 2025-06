a gaza la preghiera di eid al adha fra le macerie della moschea

In un contesto di devastazione e dolore, i palestinesi di Gaza trovano ancora la forza di pregare, anche tra le macerie della moschea di Al-Bani, simbolo di resistenza e fede. Nonostante gli attacchi incessanti e la perdita delle loro principali sedi di culto, il loro spirito rimane incrollabile, testimonianza di una speranza che nessuna distruzione può spegnere. La loro preghiera è un segno di resilienza e di invito alla pace.

Khan Younis, 6 giu. (askanews) - Uomini e donne palestinesi eseguono la preghiera di Eid al-Adha, la festa del sacrificio, tra le macerie della moschea di Al-Bani, distrutta a seguito di attacchi israeliani, nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. "I bombardamenti continuano e non abbiamo alcun riparo - dice Eftiraj Abu Salma, abitante di Khan Younis - Le moschee sono state distrutte e non possiamo più sentire le preghiere attraverso gli altoparlanti. Ogni giorno, anche di notte, anche durante le preghiere, i bombardamenti non si fermano". Abu Ahed Abu Saada è uno sfollato, arriva da Jabalia.