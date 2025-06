A Gaza i centri di distribuzione degli aiuti restano chiusi | Raid israeliani sulla periferia di Beirut

La crisi in Medio Oriente si intensifica: i centri di aiuto a Gaza restano chiusi mentre raid israeliani sulla periferia di Beirut scatenano nuove tensioni. Starmer avverte Israele, annunciando che Londra potrebbe imporre sanzioni con gli alleati. Nel frattempo, la protezione civile riferisce di 12 vittime in un attacco contro gli sfollati a Khan Younis. Un quadro drammatico che chiede risposte immediate e azioni concrete per fermare questa spirale di violenza.

Starmer avvisa Israele: "Londra valuta sanzioni con gli alleati". Secondo la protezione civile della Striscia, 12 persone avrebbero perso la vita in un nuovo attacco israeliano che ha colpito una tenda di sfollati a ovest di Khan Younis.

Gaza, presi d’assalto centri aiuti umanitari: è caos - La Striscia di Gaza vive un nuovo drammatico episodio di crisi umanitaria, con i centri di distribuzione degli aiuti presi d'assalto da migliaia di persone disperate.

PALEST!NA “È il quarto giorno consecutivo che le persone in coda per il cibo vengono attaccate.” Un reportage di @Hind_Gaza sulle stragi di palestinesi affamati nei centri di distribuzione di aiuti umanitari compiute dagli israeliani. https://x.com/saulstanifo Partecipa alla discussione

Sono almeno 12 le vittime dell'attacco di un drone israeliano contro una scuola di Khan Younis usata come rifugio. Dopo le stragi dei giorni scorsi nei pressi dei suoi centri di distribuzione degli aiuti, la Gaza Humanitarian Foundation sospende per un giorno le Partecipa alla discussione

Gaza tra fame e sparatorie: cos’è successo durante le prime distribuzioni di aiuti? - “Domenica ero all’ ospedale Nasser quando è scoppiato il primo incidente al centro di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation a Rafah. La gente si era radunata prima dell’alba, convinta che i ... Si legge su la7.it

Gaza, sospesa la distribuzione degli aiuti. Gli Stati Uniti bloccano la risoluzione Onu - Dopo che nella serata di mercoledì gli Stati Uniti hanno posto il veto alla risoluzione contro gli attacchi israeliani, stamane la distribuzione di cibo nella Striscia non è ripresa ... Come scrive editorialedomani.it

MEDIO ORIENTE: Centri distribuzione aiuti a Gaza ancora chiusi - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul Medio Oriente: 10,20 - La controversa società privata che distribuisce aiuti a Gaza, sostenuta da Stati Uniti e Israele, non aveva ancora riaperto i centri ... Come scrive msn.com

Guerra a Gaza, spari in centro distribuzione aiuti - Agorà 04/06/2025