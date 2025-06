A Frosinone non si cammina | il 7 giugno la consegna dei premi per il contest fotografico di Legambiente

Il 7 giugno, Frosinone si trasforma in palcoscenico di un coinvolgente evento: la consegna dei premi del contest fotografico di Legambiente. Dopo l’entusiasmante sfida amatoriale avviata lo scorso marzo, nasce la mostra “A Frosinone non si cammina!”, un gesto forte per rivendicare il diritto alla mobilità a piedi e denunciare le criticità di una città che sembra aver smarrito il suo passo. Un’occasione imperdibile per riflettere e agire insieme.

Dopo il contest fotografico amatoriale lanciato lo scorso marzo, il Circolo Legambiente di Frosinone presenta alla cittadinanza la mostra "A Frosinone non si cammina!", con la quale l'associazione intende: - Rivendicare il diritto alla camminabilità - Denunciare l'inagibilità di Frosinone per.

