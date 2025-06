A Fiumicino la Festa del podere tra birra agricola e cultura rurale

A Fiumicino, tra natura, tradizione e allegria, nasce la Festa del Podere: un’occasione unica per scoprire il mondo della birra agricola, immergersi nella cultura rurale e vivere momenti di convivialità nel cuore della campagna romana. Un evento pensato per tutte le età, che promuove uno stile di vita sostenibile e consapevole, rafforzando il legame tra terra e comunità. Un’occasione da non perdere per riscoprire le radici genuine del nostro territorio.

Fiumicino, 6 giugno 2025 – Il birrificio agricolo Podere 676 apre le porte alla prima edizione della Festa del Podere, un evento gratuito pensato per tutte le età, che si terrà sabato 7 giugno 2025 dalle ore 12:00 fino all’01:00, immerso nel verde della campagna romana. La manifestazione intende promuovere un modello di vita sostenibile e consapevole, unendo tradizione agricola, creatività e socialità. Un evento che celebra il legame tra terra e comunità. Nato dal desiderio di restituire valore alla connessione con il territorio, il progetto porta la firma dello staff del Podere 676, realtà locale impegnata nella produzione di birra artigianale agricola. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Podere Fiumicino Festa Agricola

