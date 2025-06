A Firenze entra in vigore da oggi il Piano operativo

Da oggi, Firenze si prepara a un nuovo capitolo di sviluppo urbano con l’entrata in vigore del Piano strutturale e del Piano operativo. Dopo aver superato i 30 giorni previsti dalla legge, le nuove regole urbanistiche ufficialmente entrano in azione, segnando un'importante svolta per la città. Questi strumenti sostituiscono le precedenti normative, aprendo la strada a progetti innovativi e sostenibili. Un passo fondamentale verso il futuro di Firenze.

Firenze, 6 giugno 2025 - A Firenze entra in vigore il nuovo Piano strutturale e il Piano operativo. Come ricorda una nota di Palazzo Vecchio sono infatti trascorsi i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Burt, la 'Gazzetta ufficiale' della Regione. Il conseguimento dell'efficacia dei nuovi strumenti urbanistici, si spiega ancora dal Comune, comporta la sostituzione degli strumenti urbanistici fino ad ora vigenti e la cessazione dell'applicabilità delle misure di salvaguardia; la decorrenza del vincolo preordinato all'esproprio, apposto sulle particelle catastaliproprietà interessate; la conclusione del procedimento amministrativo di pianificazione urbanistica.

