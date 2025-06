A Firenze conclusa seconda edizione di ‘Renaissance in Economics’

A Firenze si è appena conclusa la seconda edizione di ‘Renaissance in Economics’, un evento che ha acceso i riflettori sul futuro dell’economia civile in Italia. Con il supporto di istituzioni prestigiose, questa due giorni ha stimolato riflessioni profonde sul ruolo del lavoro e sulla trasformazione dell’economia europea. Un’occasione per rinnovare l’impegno verso un modello più etico e sostenibile: il dibattito ora prosegue verso il Festival Nazionale dell’Economia Civile, aprendo nuove prospettive di cambiamento.

(Adnkronos) – Si è conclusa a Firenze l'edizione 2025 di "Renaissance in Economics – Manifesto for the New Economy", uno degli importanti eventi di avvicinamento al Festival Nazionale dell'Economia Civile, con il supporto di importanti istituzioni accademiche e scientifiche. Al centro della due giorni, una riflessione coraggiosa sul senso del lavoro, il futuro dell'economia europea.

