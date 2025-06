a firenze al via la sperimentazione del reddito alimentare

Firenze si appresta a lanciare la sperimentazione del reddito alimentare, un'iniziativa che promette di rivoluzionare il modo in cui gestiamo le risorse e supportiamo chi si trova in difficoltà. Attraverso la donazione delle eccedenze alimentari, questa misura mira a combattere lo spreco e a creare una rete di solidarietà tra cittadini e operatori locali. Un passo importante verso una città più equa e sostenibile, dove il cibo diventa strumento di inclusione e speranza.

Firenze, 6 giugno 2025 – Firenze è pronta a dare il via alla sperimentazione del reddito alimentare. La misura, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, punta a ridurre lo spreco alimentare attraverso la gestione delle eccedenze donate da operatori del settore e allo stesso tempo a venire incontro ai bisogni di persone che vivono situazioni di fragilità economica, favorendo inoltre nuove forme di collaborazione tra gli stakeholder con il fine di rafforzare la rete di solidarietà territoriale. I destinatari sono persone segnalate dai Servizi sociali del Comune, persone già destinatarie di aiuti alimentari nell'ambito della rete di distribuzione sostenuta da risorse nazionali e dell'Unione europea, chiunque ne faccia richiesta in base a una evidenza di un bisogno urgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it