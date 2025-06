A Fanano due giorni per celebrare le marcolfe antichi volti di pietra dal valore apotropaico

a Fanano due giorni per celebrare le Marcolfe, antichi volti di pietra dal potere protettivo. Sabato 21 e domenica 22 giugno, l’evento torna a rivivere tra tradizione e cultura, offrendo un’immersione nel fascino delle radici locali. Le due giornate saranno un’occasione unica per scoprire la storia e i segreti di queste opere simboliche che da secoli vegliano sulle case dell’Appennino Tosco-Emiliano. Non mancate!

Sabato 21 e domenica 22 giugno a Fanano torna l'appuntamento con i Giorni della Marcolfa, dedicati ai caratteristici volti di pietra che, fin dall'antichità, venivano posti sulle facciate delle case dell'Appennino Tosco-Emiliano con valore apotropaico, a protezione dagli spiriti maligni.

