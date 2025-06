A Como esonda il lago nella notte | allagamenti e strade chiuse

Nella notte tra giovedì e venerdì, Como si è risvegliata sotto una morsa d’acqua: il lago ha superato i 130 cm sopra lo zero idrometrico, scatenando allagamenti e strade chiuse. Le autorità hanno prontamente intervenuto, montando passerelle per i pedoni e limitando il traffico. Una sfida naturale che mette in luce l’importanza della prevenzione e della collaborazione per affrontare emergenze di questo tipo. La situazione resta monitorata con attenzione.

Esondazione nella notte tra giovedì e venerdì a Como, dove il lago ha superato i 130 cm sopra lo zero idrometrico. Il livello dell'acqua ha oltrepassato così la soglia di allarme. Allagata la strada sul lungolago tra Piazza Matteotti e Via Cairoli. Le strade sono state chiuse al traffico. La Protezione Civile ha montato anche una pedana per far passare i pedoni.

