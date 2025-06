A Claut un weekend dedicato alla sicurezza in montagna

A Claut, il week-end del 14 e 15 giugno si trasforma in un’occasione imperdibile per scoprire come vivere la montagna in tutta sicurezza. Organizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, questa due giorni di eventi offre formazione, prevenzione e informazioni essenziali per camminare sui sentieri con fiducia e responsabilità. Un’opportunità unica per appassionati e famiglie di imparare a muoversi sicuri tra le meraviglie delle Alpi.

Sicuri sul sentiero. Un titolo che sposa alla perfezione la giornata annuale istituita dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. A Claut, nelle giornate del 14 e 15 giugno, si svolgeranno due giornate di divulgazione al fine di fare prevenzione, formazione e informazione sui corretti.

