A Claut un weekend dedicato alla sicurezza in montagna

A Claut, il weekend del 14 e 15 giugno si trasforma in un’occasione imperdibile per vivere la montagna in sicurezza. Con "Sicuri sul sentiero", il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico promuove formazione, prevenzione e informazione, affinché ogni escursionista possa godere delle meraviglie della natura senza rischi. Prenota il tuo posto e scopri come affrontare i sentieri con consapevolezza e rispetto per l’ambiente, perché la sicurezza in montagna inizia da te.

Sicuri sul sentiero. Un titolo che sposa alla perfezione la giornata annuale istituita dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. A Claut, nelle giornate del 14 e 15 giugno, si svolgeranno due giornate di divulgazione al fine di fare prevenzione, formazione e informazione sui corretti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - A Claut un weekend dedicato alla sicurezza in montagna

