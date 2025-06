A Cesenatico tre giorni dedicati alla formazione delle attività del patronato | il via con il concerto di Annalisa Minetti

a Cesenatico, ha preso il via con un entusiasmante concerto di Annalisa Minetti, segna un momento speciale di crescita e condivisione. Nell’area aventi del “Camping Cesenatico”, si svolge da giovedì sera l’evento Ital Next Gen: tre giorni di formazione dedicati alle attività del patronato, coinvolgendo oltre cento giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un’occasione unica per imparare, confrontarsi e creare reti solide, contribuendo a rafforzare il futuro delle nostre comunità.

