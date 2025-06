A Catania parte la riqualificazione di Piazza Nicolosi | un nuovo spazio per sport e socialità a Nesima Superiore

A Catania parte la rivoluzione urbana: Piazza Nicolosi a Nesima Superiore si trasforma in un nuovo fulcro di sport e socialità. Approvato il progetto esecutivo, i cantieri partiranno in autunno, portando modernità e vitalità nel quartiere. Un intervento ambizioso che valorizza lo spazio pubblico, promuovendo benessere e integrazione. La città si prepara a vivere un futuro più inclusivo e dinamico.

Approvato il progetto esecutivo: cantieri al via in autunno. La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione di Piazza Vito Mario Nicolosi, situata nel quartiere periferico di Nesima Superiore. L'intervento, promosso dall' assessore alle Politiche comunitarie e allo Sport, Sergio Parisi, è ora pronto per essere mandato a gara, con l'obiettivo di avviare i lavori entro l'autunno. Un progetto strategico da quasi un milione di euro. Inserito nel programma "PN Metro Plus e Città Medie Sud 20212027", l'intervento rappresenta un investimento di 980 mila euro.