A Bper l' ok di Consob per l' offerta su Banca Popolare di Sondrio | si parte il 16 giugno

Con l’ok della Consob, il countdown per l’offerta pubblica di scambio di Bper Banca sulla Banca Popolare di Sondrio prende il via il 16 giugno. Un passo decisivo che apre le porte a una possibile trasformazione nel panorama bancario italiano, offrendo nuove opportunità e sfide per gli investitori e i clienti. L’attesa ora si concentra su come questa operazione modellerà il futuro del settore finanziario nazionale e oltre.

Via libera della Consob alla documentazione relativa all’offerta pubblica di scambio (Ops) volontaria lanciata da Bper Banca sulla totalità delle azioni della Banca Popolare di Sondrio, al netto di quelle già detenute dall’istituto modenese. L’approvazione - che fa seguito a quelle ottenute. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - A Bper l'ok di Consob per l'offerta su Banca Popolare di Sondrio: si parte il 16 giugno

