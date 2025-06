A Bertinoro la ' Giornata Dantesca' rende omaggio al Sommo Poeta

A Bertinoro, la tradizione e la cultura si uniscono per celebrare il grande Dante Alighieri. La Giornata Dantesca di domenica 9 giugno invita visitatori e appassionati a immergersi in “conversazioni itineranti” tra i luoghi che hanno ispirato il Poeta e i personaggi che ha immortalato nei suoi versi. Un’occasione unica per riscoprire il territorio attraverso le parole e le immagini della Divina Commedia, rendendo omaggio a un capolavoro senza tempo.

Bertinoro rende omaggio a Dante Alighieri con una giornata di "conversazioni itineranti" nei luoghi del territorio legati alla presenza del Sommo Poeta e dei personaggi da lui cantati. È questa la proposta della Giornata Dantesca che si svolgerà domenica 9 giugno per iniziativa della Proloco di.

