A 50 anni dalla maturità si ritrova la 5B del Matteucci Con ' GiBi' nel cuore

A 50 anni dalla maturità, la mitica 5B del Carlo Matteucci di Forlì si è riunita nel cuore per rivivere ricordi e condividere emozioni. Il 29 maggio, al ristorante “L’Amorosa”, ex studenti, tra sorrisi e nostalgia, hanno celebrato cinque decenni di amicizia e successi. Un momento speciale che ha rafforzato i legami di una generazione indimenticabile, dimostrando che l’amicizia vera non conosce tempo. La reunion si conclude con la promessa di non perdere mai di vista questa preziosa storia.

La mitica 5°B del Carlo Matteucci di Forlì, anno scolastico 1975, si è ritrovata il 29 maggio al ristorante "L'Amorosa" per celebrare i 50 anni della propria maturità. All'appello del capoclasse erano presenti 22 ex allievi su 28 della formazione originaria più due.

